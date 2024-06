Outro dia, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, num giro pela garagem do subsolo do Palácio do Planalto, percebeu trabalhadores terceirizados em condições inadequadas no horário de almoço. “Ela viu o povo largado e pediu que fosse preparado um local adequado pra eles”, diz um auxiliar palaciano.