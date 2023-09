O ‘novo Walfrido’ de Lula, segundo Alexandre Padilha

No lançamento do programa “Conheça o Brasil Voando”, o ministro Alexandre Padilha disse que Lula gosta tanto do atual ministro do Turismo, Celso Sabino, que o apelidou de “meu novo Walfrido”.

“Não à toa, o presidente Lula criou o Ministério do Turismo 20 anos atrás e nomeou como seu primeiro ministro o querido amigo até hoje Walfrido dos Mares Guia. E, não à toa, Sabino, o presidente Lula tá tão feliz com você como ministro do Turismo. De vez em quando ele fala pra mim: ‘olha, eu acho que encontrei meu novo Walfrido”, disse Padilha a Sabino que… chorou de emoção.

O programa é uma parceria do Turismo, com Portos e Aeroportos, Gol, Latam, Azul e Voepass. O anúncio desta semana envolveu a implantação de stopover para voos internacionais, novos destinos domésticos e preços mais acessíveis.

