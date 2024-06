O novo trabalho da cantora e atriz Natascha Falcão

Giro VEJA - terça, 18 de junho

Recuo no PL antiaborto e o novo ataque de Lula a Campos Neto

O deputado Altineu Côrtes, líder do PL na Câmara, admitiu em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, que o texto do projeto antiaborto “pode ser melhorado”. Após forte reação contra a proposta que equipara aborto a homicídio, mesmo em caso de estupro, o parlamentar diz que não vê problema na discussão desse ponto do projeto. O polêmico projeto e as falas do presidente Lula contra o presidente do BC são destaques do Giro VEJA.