O novo tiroteio entre Renan Calheiros e Arthur Lira

Inimigos em Alagoas, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), voltaram a trocar farpas.

Calheiros reclamou do projeto que Lira pretende colocar em pauta nesta semana que limita a cobrança de ICMS pelos estados sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos. A justificativa da matéria, que tem o apoio do Palácio do Planalto, é reduzir a pressão sobre a inflação, mas governadores temem quedas na arrecadação.

Calheiros disse que Lira quer “bater a carteira de governadores” com a medida. “Os escândalos do orçamento secreto pipocam: barras de ouro no MEC, caminhões de lixo com azedume da corrupção. Antes, a Covaxin, AstraZeneca e etc. Agora Arthur Lira quer bater a carteira de governadores e prefeitos”, disse.

Lira reagiu ao dizer que “Renan Calheiros falando em honestidade é a maior piada que existe”. “Isso é pra desviar (algo que RC sabe fazer) a atenção da enxurrada de denúncias que vão aparecer do governo do filho. Aguardem!”, disse.