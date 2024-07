O novo recado de Lula a Tarcísio após ausência em evento em SP

O presidente Lula participou de uma cerimônia em São José dos Campos (SP) para anunciar investimentos em obras na Via Dutra e na Rio-Santos, no fim da manhã desta sexta-feira, e fez questão de começar seu discurso cumprimentando três prefeitos de cidades da região que estavam no evento.

Na sequência, ele destacou a ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi convidado para a solenidade, mandando um recado para o ex-ministro do governo Bolsonaro que é tido como provável candidato bolsonarista ao Planalto para as eleições de 2026.

“Eu queria começar dizendo pra vocês que eu fiz questão de citar os prefeitos porque todas as viagens que eu faço, em qualquer estado do Brasil, independentemente de que partido pertença o prefeito, de que partido pertença o governador, eu os convido para o ato porque isso aqui é uma visita institucional, e portando cabem todos aqui”, declarou o petista.

“Eu quero dizer pra vocês que o governador Tarcísio também foi convidado para vir aqui, e em todas as vezes que eu vier a São Paulo eu o convido. Ele tem a liberdade de ir ou não ir. Eu espero que ele um dia começar a mostrar pro povo que a gente pode ser adversário, que a gente pode ter disputado eleições, mas quando terminam as eleições, nós temos que governar. E nós temos que governar junto com todo mundo”, complementou.

São José dos Campos, inclusive, é o domicílio eleitoral de Tarcísio, que é carioca. Segundo a agenda oficial do governador, na manhã desta sexta ele teve duas reuniões no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, com os grupos Enel e Mota-Engil. Ao meio-dia, ele recebeu o deputado federal André Fernandes, do PL do Ceará.

Em fevereiro, Lula e Tarcísio chamaram a atenção do meio político pela interação amistosa durante o evento de aniversário do Porto de Santos (SP), como mostra a foto que ilustra esta nota.