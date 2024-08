O novo livro do ministro Luís Roberto Barroso

O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, tem atuado com a inteligência artificial em duas frentes, como chefe do Judiciário e como professor com atuação nacional e internacional.

No Conselho Nacional de Justiça e no Supremo, tem desenvolvido projetos que permitam resumo de processos e localização de precedentes, para agilizar os trabalhos da Justiça e, em algum lugar do futuro próximo, para a elaboração de uma primeira minuta de decisão judicial – que segundo ele continuará a ser analisada pelo olhar humano.

No plano acadêmico, Barroso lança no próximo dia 20 de agosto, em Brasília, seu novo livro Inteligência Artificial, Plataformas Digitais e Democracia. Direito e tecnologia no mundo atual.

Apesar de otimista com as potencialidades dessa nova revolução tecnológica, Barroso também faz em seu livro um levantamento dos riscos e abusos que podem desviá-la da rota ética desejável.