O novo livro de Luiz Felipe Pondé

Filósofo e professor, Luiz Felipe Pondé acaba de lançar o livro Diálogos sobre a natureza humana, em que reflete sobre a ideia da natureza perfeita e imperfeita do ser humano e os conceitos de perfectibilidade e imperfectibilidade.

Para pensadores como Jean-Jacques Rousseau, com os quais Pondé dialoga na obra, a perfectibilidade é a capacidade do ser humano de evoluir, não no sentido darwinista, mas de melhorar a sociedade por meio do desenvolvimento moral e intelectual do indivíduo. Por outro lado, a imperfectibilidade, presente em muitas tradições religiosas, sugere que a humanidade é inerentemente imperfeita.

Será possível aos homens se aperfeiçoarem, de fato, com o passar do tempo e com as experiências adquiridas? Na obra, Pondé revisita o tema anteriormente abordado por ele no livro O homem insuficiente aborda conceitos importantes aplicados às vivências contemporâneas.