O novo livro da autora de “A morte é um dia que vale a pena viver”

A editora Sextante vai lançar em outubro Cuidar até o fim, o mais recente livro da médica geriatra com formação em cuidados paliativos Ana Claudia Quintana Arantes.

Este é o quinto título da autora com a editora. Ela ficou conhecida com o best-seller A morte é um dia que vale a pena viver, com mais de 450.000 exemplares vendidos.

No seu novo livro, Ana Claudia fala sobre a arte de cuidar do outro e apresenta o passo a passo dos cuidados nos últimos dias de vida, com foco em familiares, cuidadores e pacientes.

Ela também escreveu Histórias lindas de morrer, Pra vida toda valer a pena viver e Mundo dentro.