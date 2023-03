O novo investimento milionário de Flávia Alessandra e Otaviano Costa

De olho no público que se acostumou a consumir conteúdo sobre exercícios físicos em casa, Otaviano Costa e Flávia Alessandra vão investir 2,5 milhões de reais para lançar uma plataforma de treinos.

O negócio será lançado no próximo dia 8. “A plataforma Utreino surge com a proposta de trazer uma enorme gama de conteúdos exclusivos sobre o universo de treinos e bem-estar com os melhores especialistas do mercado”, diz Costa, diretor executivo da Utreino.

Além das aulas ministradas por Rafael Lund, educador físico e diretor técnico da Utreino, o aplicativo disponibilizará um programa de conhecimento com dicas de nutrição, moda, maquiagem e avaliações médicas. Já na estreia, conta com 100 vídeos produzidos pelo OtaLab, estúdio de Otaviano.