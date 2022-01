O novo espião da Abin no gabinete de Bolsonaro no Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro ganhou nesta semana mais um espião da Abin para chamar de assessor no gabinete da Presidência. Trata-se do agente 910563.

Desde o início do governo, o presidente já nomeou ou promoveu uma série de arapongas da agência do governo encarregada de obter informações secretas dentro e fora do país.