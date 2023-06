O novo espetáculo de dança do coreógrafo belga Eric Frédéric

A nova criação do coreógrafo belga e maitrê de ballet Éric Frédéric para a Cia de Ballet Dalal Achcar traz à tona uma das mais famosas canções compostas por Baden Powell e Vinícius de Moraes nos anos 60: Samba em Prelúdio.

A música não só é a primeira da trilha sonora do espetáculo de dança que estreia nesta sexta, dia 23, como os versos iniciais dão nome à obra, intitulada Sem Você.

“Para mim, a trilha musical de um espetáculo é sempre muito importante, ela me faz vibrar, me faz viver, sentir que estou vivo. A escolha do repertório de ‘Sem Você’ foi assim, uma emoção”, diz Éric.

A obra fica em cartaz neste final de semana no Teatro Riachuelo Rio. “Este trabalho é especial porque fala muito do amor, de todos os tipos: amor por alguém com quem você divide a vida, amor pelos amigos, amor em viver, amor pelo que já se foi, amor nos encontros e desencontros e de todas as cores, sem preconceito. Se você não ama, não vive”, ressalta o coreógrafo.

