Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Paulo Guedes vive nova crise na Economia. Nomes da equipe que ele acreditava contar até o fim do ano, já garimpam posições no mercado.

No fim de 2021, o Radar mostrou que o ministro estava otimista com a sequência do trabalho de sua equipe. Algo mudou nesse caminho.