O novo cronograma do Concurso Público Nacional Unificado; veja as datas

Adiada por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, a realização das provas do Concurso Público Nacional Unificado, que ocorreria no dia 5 de maio, foi remarcada para 18 de agosto.

Nesta quinta-feira, o Ministério da Gestão e Inovação, comandado por Esther Dweck, divulgou o novo cronograma e ajustes no edital do chamado “Enem dos Concursos” — que reunirá mais de 2,1 milhões de candidatos a 6.640 vagas, para 21 órgãos da administração pública federal.

Veja a seguir as novas datas:

7 de agosto : divulgação do cartão de confirmação de inscrição , com os detalhes sobre locais de provas

: divulgação do , com os detalhes sobre locais de provas 18 de agosto : realização das provas

: realização das 21 de novembro : divulgação dos resultados finais

: divulgação dos 22 de novembro : início da convocação dos candidatos aprovados e dos classificados para curso de formação

: início da convocação dos candidatos aprovados e dos classificados para curso de formação Janeiro de 2025: previsão de início da convocação para posse dos aprovados

Dentre as mudanças no CPNU está a previsão de reembolso para quem desistir de fazer a prova na nova data. Para quem mora no Rio Grande do Sul e faria a prova em outros estados, ou vice-versa, será permitida a alteração de local de prova, porque a logística aérea no estado ainda não foi totalmente normalizada .

Os candidatos que quiserem pedir o valor da inscrição de volta ou os que quiserem mudar o local do exame terão de 5 a 7 de julho para fazer a solicitação.

Nova regra para desastres climáticos

O MGI também incluiu no edital a previsão de aplicação extraordinária da prova em caso de novos desastres, como os eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul, para garantir a aplicação do concurso em quaisquer das situações previstas sem prejuízo para candidatos afetados por enchentes.

Caso a infraestrutura logística de algum local seja gravemente afetada, inviabilizando a aplicação da prova para pelo menos 0,5% dos inscritos, haverá uma aplicação extraordinária de prova para vagas suplementares.

“A nova regra foi pensada para que novos eventos climáticos extremos não prejudiquem ainda mais as populações afetadas, quanto à aplicação do concurso, nem tenhamos de adiar novamente o certame em todo o país”, explica Alexandre Retamal, coordenador-geral de logística do CPNU.