O novo blindado dos fuzileiros da Marinha brasileira

Para celebrar os 215 anos do Corpo de Fuzileiros Navais, a Marinha do Brasil vai fazer uma cerimônia nesta terça na Fortaleza de São José, no Centro do Rio de Janeiro. O ministro da Defesa, José Múcio, vai participar do evento ao lado do comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, e de outras autoridades.

Durante a cerimônia, será também apresentado ao público o mais novo blindado da Marinha. “Trata-se do JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), uma viatura blindada leve sobre rodas, um blindado de última geração, amplamente testado em combate, assegurando um nível de proteção que o torna especialmente adequado a operar em situações e ambientes de desminagem humanitária”, diz a Marinha.

O primeiro lote com quatro viaturas (de um total de 12) foi entregue recentemente à Marinha. O JLTV foi adquirido dentro do Proadsumus, programa estratégico da Marinha. A chegada do veículo amplia a família de blindados dos fuzileiros, atendendo especialmente à demanda de utilização desses veículos em ambientes urbanos.