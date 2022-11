O novo alerta de Renan sobre a ‘armadilha’ da PEC e o ‘erro’ de Lula

Aliado de primeira hora de Lula, o senador Renan Calheiros se posicionou desde a eleição do petista contra uma aliança com o Centrão do presidente da Câmara, Arthur Lira, seu principal rival em Alagoas, e contra a apresentação de uma PEC para garantir a continuidade do pagamento do Bolsa Família de 600 reais a partir do ano que vem.

Na manhã desta quarta, antes de participar de uma reunião do Conselho Político da transição comandada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, o alagoano concedeu uma entrevista à GloboNews na qual renovou o alerta ao presidente eleito, que teria cometido um “erro” na avaliação do emedebista. Segundo Calheiros, que fez questão de divulgar trechos da sua fala nas redes sociais, a PEC é uma “armadilha” e há alternativas melhores.

“Eu acho que nós tivemos equívocos […] O que se recomenda como encaminhamento para um governo que se elegeu numa eleição tóxica, cheia de ensinamentos, é que se construa em primeiro lugar uma maioria congressual, com ela se eleja os presidentes das duas Casas, e depois surpreenda, com os partidos aliados a partir dos compromissos da campanha eleitoral, uma pauta que pode ser priorizada. Nós tivemos uma inversão dessa ordem. O novo governo tentou começar pela discussão da PEC e ocultou o fato de que a PEC, repito, não é caminho único”, declarou o senador.

Ele complementou dizendo achar que “recorrer ao Centrão” antes mesmo de tomar posse “também foi um erro”.

“Isso é muito ruim, manter essas estruturas ilegais, inconstitucionais de poder. Eu, toda vez que falo disso, eu lembro de um ditado que é muito usado na Espanha: ‘cria corvos e eles comerão seus olhos’. Nós estamos diante dessa realidade. O Centrão sempre faz a mesma coisa. Fez no final do governo da presidente Dilma, fez no governo do Michel [Temer], a partir do momento em que chegaram os pedidos de impeachment, e fez no governo do Jair Bolsonaro. Primeiro ele [o Centrão] elege os presidentes das Casas, depois ele começa a receber os pedidos de impeachment e tomam os governos. Não dá pra criar uma serpente no nosso quintal”, criticou Calheiros.