O ninho tucano na campanha do PDT ao governo do Rio de Janeiro

Três empresários com ligações com o PSDB prometeram colaborar com a campanha de Rodrigo Neves (PDT) ao governo do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo uma fonte pedetista contou ao Radar, o candidato de Ciro Gomes e Carlos Lupi ao Palácio Guanabara recebeu nesta semana José Luiz Alquéres, Ronaldo Cezar Coelho e Márcio Fortes para uma conversa. Ele pediu sugestões para a área econômica de seu plano de governo.

José Luiz Alquéres ocupou a presidência da Eletrobrás no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e por duas vezes foi presidente do Conselho de Administração da estatal. Ele, que é contra a privatização da companhia nos moldes em que ela está hoje, dará sugestões na área de fontes renováveis, meio ambiente e economia verde.

Deputado federal pelo Rio por quatro vezes, três delas pelo PSDB, Ronaldo Cezar Coelho apresentará propostas sobre mercado financeiro e investimentos, já que o político é também ex-banqueiro. Nos anos 1990, o seu banco Multiplic foi vendido para o britânico Lloyds Bank.

Por fim, Márcio Fortes, três vezes deputado federal do Rio pelo PSDB, dará ideias na área da construção civil, ramo de atuação por décadas da sua família, que é dona da João Fortes Engenharia.

Os tucanos se encontraram com Neves a convite do atual prefeito de Niterói, Axel Grael, que é também quem coordena a elaboração do plano de governo do pedetista.

