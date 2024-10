O movimentado fim de semana na disputa pela presidência da Câmara

O presidente Lula passou pelo Círio de Nazaré, em Belém, no fim de semana e fez questão de tirar uma foto com os deputados Elmar Nascimento e Antonio Brito, que disputam a presidência da Câmara.

Durante o encontro com Lula, a dupla reafirmou a aliança entre o PSD e União Brasil para eleger o sucessor de Arthur Lira (PP).

O registro tornou-se simbólico porque, no mesmo fim de semana, Hugo Motta, o outro candidato que tenta conquistar o apoio de Lula na disputa, foi a um casamento na Itália com Ciro Nogueira, o ex-ministro de Jair Bolsonaro, e outros aliados que apoiam sua candidatura.

Para Elmar e Brito, a foto de Motta com Nogueira valeu mais do que o retrato deles com Lula em Belém. Será usada como argumento para afastar o petismo da candidatura do deputado do Republicanos.

Recentemente, numa entrevista para uma rádio da Bahia, o líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner, chamou Motta de “cria” de Ciro Nogueira e de Eduardo Cunha.

A eleição para o comando da Câmara é só no ano que vem, mas já pega fogo antes mesmo do segundo turno da disputa municipal no país.