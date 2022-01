O motivo da briga de Flávia Arruda e Ciro Nogueira

Na última semana do ano, Flávia Arruda e Ciro Nogueira tiveram uma dura briga. Flávia não seguiu ordens de Ciro para liberar verbas ao Piauí.

A ministra decidiu cumprir acordos com senadores e ignorou as orientações do cacique do PP para privilegiar aliados de seu estado e figuras da Câmara.

Foi a partir dessa briga que a turma do centrão começou a atacar a ministra. Bolsonaro já sabe de toda a história.