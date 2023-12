O ‘modo firilambis’ do sanfoneiro de Bolsonaro

Lançado nesta semana como pré-candidato do PL à Prefeitura do Recife, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado criou um neologismo ao classificar o atual momento político de “sobrevivência” do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados como “modo firilambis”. Eis a explicação do sanfoneiro ao Radar:

“A gente está nessa luta aqui para unificar os conservadores e fortalecer o nosso partido. Nós estamos sobrevivendo ao modo ‘firilambis’, é o modo da gente lamber as feridas, e saber quem realmente está com a gente ou não”, comentou Machado, que foi derrotado na disputa pelo Senado em Pernambuco no ano passado.

“Quando se está no poder é que você vê a quantidade de pessoas que chegam tentando se agregar, mas que, na realidade, quando você está em uma lacuna, como hoje eu e o presidente Bolsonaro nos encontramos, vê que isso daí serve como catequização para a gente”, concluiu o ex-presidente da Embratur.