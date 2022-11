O ministro que alimenta os sonhos golpistas do bolsonarismo

Com militantes golpistas vivendo em delírio com supostas teorias de fraude eleitoral, o Ministério da Defesa anunciou nesta terça-feira que irá apresentar um relatório ao TSE sobre a auditoria dos militares no sistema de votação.

O papelório, além de chegar mais de uma semana atrasado, só serve para alimentar a imaginação golpista da tropa de apoiadores do presidente que vem provocando tumultos país afora com fechamento de estradas e aglomerações nas portas de quarteis.

Bolsonaro já reconheceu a derrota, autorizou o início da transição e foi até tomar o chá das cinco com ministros do STF. Disse inclusive que “acabou”. Se tivesse um relatório dos militares em mãos atestando qualquer ilegalidade na eleição, o presidente não teria feito nada disso. Ao contrário, teria caminhado até a porta do Alvorada e alardeado aos quatro ventos a dita fraude na eleição.

O ministro da Defesa, Paulo Sérgio, vive tempos de pressão no comando da área militar do governo. Poderia ter editado uma nota mandando para casa os bolsonaristas que esperam por “uma palavra das Forças Armadas”. Para não ferir sentimentos no Alvorada, no entanto, preferiu construir um texto anunciando a entrega do misterioso relatório sobre sistema eleitoral. Ex-companheiros de caserna, acreditam que a credibilidade da instituição está em jogo enquanto o chefe da Defesa alimenta as narrativas bolsonaristas. Não estão errados.