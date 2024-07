O ministério do governo Lula que lidera ranking de transparência da CGU

O Ministério dos Transportes chegou à primeira posição do ranking de transparência ativa da Controladoria-Geral da União (CGU). Tanto o ministério quanto ANTT, DNIT e Infra S/A atenderam todos os 49 critérios avaliados pela CGU em seu Painel da Lei de Acesso à Informação. Em junho de 2023, o DNIT só cumpria dez e a Infra S/A, 29 desses itens.

A Lei de Acesso à Informação exige que os órgãos públicos disponibilizem informações de interesse coletivo de forma contínua e proativa. Sob a gestão de Renan Filho, o Ministério dos Transportes aderiu ao Pacto Brasil pela Integridade, publicou a primeira edição de sua Política de Transparência Ativa e abriu os dados disponíveis no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Também firmou cooperação técnica com a CGU para desenvolver medidas de transparência e combate à corrupção nos contratos da pasta com empresas privadas. Em 20 e 21 de agosto, o ministério vai realizar o Workshop Integridade em Foco, para aprofundar boas práticas no setor de infraestrutura de transportes, unindo empresas públicas e privadas do segmento.