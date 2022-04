O mês já acabou no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Rodrigo Pacheco comunicou ao senadores nesta quarta que o esforço concentrado do Senado, convocado para os dias 26 e 27 abril, destinado à sabatina e à apreciação de autoridades e de outras matérias, foi transferido para os dias 10 a 12 de maio.

O Senado quer aguardar o recebimento de novas mensagens de indicação de autoridades. Com o feriado da Páscoa chegando e o Dia de Tiradentes na próxima semana, a única chance de as excelências trabalharem em abril seria justamente na semana em que as votações foram canceladas.