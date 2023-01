‘O mercado não tem coração, sensibilidade, nem humanismo’, ataca Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula tomou um café da manhã com jornalistas na manhã desta quinta-feira e aproveitou para desabafar contra quem se preocupa com a política econômica do governo petista, voltando a atacar o mercado financeiro.

“Qual a preocupação das pessoas podem ter com o governo do PT? Nenhuma, nenhum. Eu às vezes fico muito, mas muito irritado, e peço desculpas para as pessoas que eu fico irritado, é porque é o seguinte: o mercado não tem coração, não tem sensibilidade, não tem humanismo. Não tem nada de solidariedade, é só o venha a nós, o vosso reino, nada. É preciso saber que o governo tem a obrigação de cuidar das pessoas mais necessitadas, e pronto”, declarou o presidente.