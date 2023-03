O mercado financeiro segue desconfiado de Lula, mostra pesquisa

Com três meses de governo, Lula ainda pena para conquistar a confiança do mercado financeiro. Segundo pesquisa Genial/Quaest com 82 gestores de fundos de investimento divulgada nesta quarta, 98% dos ouvidos acreditam que a política econômica da atual gestão está no caminho errado.

Os financistas apontaram como motivos para a percepção a falta de preocupação do governo com o controle da inflação e também com a situação fiscal. Para 90% dos ouvidos, a política fiscal não vai garantir sustentabilidade à dívida pública. Já para 68%, o governo não está preocupado com o controle da inflação.

O mercado está do lado do Banco Central na briga pública do governo sobre o nível dos juros, segundo o levantamento. Para 95% dos ouvidos, o BC acertou em manter a Selic em 13,75% e para 59% a taxa atual está em patamar adequado.

A pesquisa também indicou preferência do mercado financeiro por políticos bolsonaristas. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, é apontado como “muito confiável” por 68% dos ouvidos. Esses percentuais são de 41% e 40% entre Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, respectivamente.

Somente 1% disse acreditar que Lula é muito confiável, percentual igual ao de Fernando Haddad e menor do que a percepção sobre Geraldo Alckmin, que foi considerado muito confiável por 5% dos ouvidos.