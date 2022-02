O melancólico fim de Augusto Heleno no governo Bolsonaro

Famoso na campanha pelos ataques ao centrão, Augusto Heleno assistiu de camarote no Planalto a Jair Bolsonaro entregar o governo aos tão odiados “inimigos políticos” do Congresso. Bolsonaro deu a Casa Civil a Ciro Nogueira e fez uma aliança com Arthur Lira que garantiu a governabilidade na Câmara.

Com novos amigos, Heleno foi sendo deixado de lado por Bolsonaro. Agora, sem espaço no jogo político, o ministro do GSI adoraria ser o vice do presidente no projeto à reeleição. A realidade, no entanto, é mais dura a Heleno. Ele, segundo fontes do governo, vai terminar os dias no GSI, isolado pelo centrão. “Sem chance de ser vice”, diz um ministro.