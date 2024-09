O “medo” que um cacique do centrão pró-Elmar diz ter sobre Hugo Motta

Fechado com Elmar Nascimento (União Brasil-BA) na disputa pela presidência da Câmara, um cacique de um partido do Centrão que tem algumas legislaturas como deputado nas costas falou ao Radar nesta terça, sob condição de anonimato, sobre o cenário na Casa após a reviravolta causada pela candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB), que recebeu o aval de Lula e o apoio do PL de Jair Bolsonaro e do PP na semana passada.

“Eu acho que o Arthur perdeu o controle da eleição, por essas besteiras que ele anda fazendo. O Elmar, que era o cara mais fiel a ele, foi abandonado. E ninguém acredita que o PT vai se aliar ao PL para apoiar o Motta. Tem muita merda pela frente ainda”, comentou o parlamentar.

Segundo os cálculos desse cacique do Centrão, o deputado do União Brasil já está garantido pelo menos para um segundo turno nas eleições de fevereiro do ano que vem. Vale lembrar que Nascimento se aliou a outro candidato, Antonio Brito (PSD-BA), para que o mais viável entre os dois represente o grupo na disputa pela cadeira de Lira.

“O medo dos deputados é perder tudo que a Câmara conquistou nos últimos anos”, disse o deputado que pediu para não ter o nome revelado. “Qualquer banana que se coloque para o Hugo Motta escorregar, o Lula vai passar a mão na bunda do cara, ainda mais tendo sido construído dentro do Planalto”, complementou, em referência ao “ok” dado pelo presidente à candidatura de Motta, que tem 34 anos e está no quarto mandato.