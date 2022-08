O marqueteiro que tentará eleger Sergio Moro senador no Paraná

Candidato ao Senado pelo Paraná, Sergio Moro contratou o jornalista e publicitário Marcelo Cattani para tocar sua campanha.

Cattani foi secretário de Comunicação de Curitiba e secretário do governo paranaense na primeira gestão do tucano Beto Richa.

“Moro é o fato novo da eleição no Paraná. No confronto de biografias, ele vai mostrar o que o eleitor espera do senador Sergio Moro. É o mais qualificado pra representar 12 milhões de diferentes vozes paranaenses no Senado”, diz Cattani.