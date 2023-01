O manifesto da OAB em defesa da democracia

O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, está convidando as principais entidades da sociedade civil para assinar um manifesto em defesa do Estado Democrático de Direito que será lido por ele, no plenário do STF, na sessão de abertura do ano Judiciário, que será no dia 1º de fevereiro, a partir das 10h.

O manifesto é uma reação da OAB, que tem 1,3 milhão de inscritos e é a maior entidade civil do país, contra os ataques de 8 de janeiro.

O texto fala sobre a importância da ampla defesa, da presunção de inocência e diz que “divergências ideológicas e de opinião são próprias da democracia e devem ter vez no debate público, mas não se confundem com os intoleráveis ataques violentos que põem em risco a própria democracia”.

Em outro trecho, a OAB afirma que “não há uma liberdade para cometer crimes e não é possível tolerar atos que atentem contra a democracia e a própria liberdade”.