O mais pesado discurso de Fachin — até agora — em resposta a Bolsonaro

O presidente do TSE, ministro Luiz Edson Fachin, fez há pouco um discurso em defesa da Justiça Eleitoral no qual mandou uma série de duros recados aos propagadores da “desinformação” contra as urnas eletrônicas — sem citar nominalmente o principal deles, o presidente Jair Bolsonaro. O pronunciamento ocorreu na abertura da sessão desta segunda-feira, 1º, a primeira depois do recesso do Judiciário.

Depois de dizer que o sistema eleitoral “é seguro e confiável” e que as urnas sempre apontaram a totalidade de votos dos candidatos eleitos, “desde os vereadores ao presidente da República”, ao contrário do que reclama Bolsonaro, Fachin declarou que “a opção pela adesão cega à desinformação que prega contra a segurança e auditabilidade das urnas eletrônicas e dos processos eletrônicos de totalização de votos é a rejeição do diálogo e se revela antidemocrática”.

“Desqualificar a segurança das urnas eletrônicas tem, a rigor, um único objetivo: tirar dos brasileiros a certeza de que seu voto é válido e sua vontade foi respeitada”, acrescentou o ministro.

Para Fachin, quem “vocifera” dizendo que não aceitará resultado diverso da vitória está “defendendo apenas o interesse próprio de não ser responsabilizado pelas inerentes condutas ou pela inaptidão de ser votado pela maioria da população brasileira”.

O ministro ainda pediu licença para mandar um recado direto para os eleitores brasileiros: “Protejam o seu direito constitucional de votar, votar em quem quiser, votar pelo motivo que achar justo e correto. Não cedam aos discursos que apenas querem espalhar fake news e violência. O Brasil é maior que a intolerância e a violência. As brasileiras e os brasileiros são maiores do que a intolerância e a violência”.

Leia abaixo o discurso na íntegra:

“Inauguram-se, hoje, dia 1º de agosto de 2022, as atividades da Justiça Eleitoral no semestre em que se realizam as eleições gerais, disputando-seo cargo de Presidente da República, 27 cargos de Governador de Estado e o do Distrito Federal, 27 cargos de Senador da República, 513 cargos de Deputado Federal e 1.059 cargos de deputado estadual.

A amplitude da tarefa a ser desempenhada pela Justiça Eleitoral não nos arrefece o ânimo, pois a Justiça Eleitoral tem histórico honrado e imaculado de fiel cumprimento de sua missão constitucional: realizar eleições com paz, com segurança, e com confiabilidade nos resultados.

Considerado apenas o período no qual utilizadas as urnas eletrônicas, todos os testes de segurança, públicos ou privados, comprovaram o respeito à garantia constitucional do sigilo do voto, prevista no art. 60, § 4º, inciso II da Constituição da República.

Há um quarto de século, o sistema eleitoral brasileiro se apresenta e é seguro e confiável. Todos os candidatos eleitos no Brasil, desde os vereadores ao Presidente da República, auferiram a totalidade dos votos que lhes foram concedidos nas urnas.

A opção pela adesão cega à desinformação que prega contra a segurança e auditabilidade das urnas eletrônicas e dos processos eletrônicos de totalização de votos é a rejeição do diálogo e se revela antidemocrática.

A Justiça Eleitoral é composta por 22.528 cidadãs e cidadãos que compõem um corpo técnico qualificado, firme na defesa do processo eletrônico de votação, servindo à democracia e ao mesmo tempo em que se pauta pela harmonia e pelo respeito às regras. São mentes e corações que servem ao Brasil, ao povo brasileiro, à justiça eleitoral,e a assentaram como instituição séria, composta por servidores honrados e competentes cumpridores de suas obrigações.

Desqualificar a segurança das urnas eletrônicas tem um único objetivo: tirar dos brasileiros a certeza de que seu voto é válido e sua vontade foi respeitada. Isso é especialmente verdadeiro em relação aos cidadãos com maior dificuldade de escrever.

Quem vocifera não aceitar resultado diverso da vitória não está defendendo a auditoria das urnas eletrônicas e do processo de votação, está defendendo apenas o interesse próprio de não ser responsabilizado pelas inerentes condutas ou pela inaptidão de ser votado pela maioria da população brasileira.

O TSE e os tribunais regionais eleitorais não economizam esforços por conferir transparência e pela participação das entidades fiscalizadoras no processo eleitoral. Esse esforço de interlocução com a sociedade tem sido uma constante e a própria instituição da Comissão de Transparência Eleitoral -CTE e o Observatório da Transparência Eleitoral –OTE, são do diálogo e da escuta ativa de representantes da sociedade.

A Justiça Eleitoral cumpre e obedece à Constituição e às leis do país. Nós protegemos o voto e a liberdade de escolha.

Uma palavra direta peço licença para dirigir às eleitoras e aos eleitores: proteja o seu direito constitucional de votar, em quem quiser, pelo motivo que achar justo e correto. Não ceda aos discursos que apenas querem espalhar fake news e violência. O Brasil é maior que a intolerância e a violência. As brasileiras e os brasileiros são maiores do que a intolerância e a violência.

Nossa função é a de garantir a liberdade do seu voto e que ele será computado e considerado tal como feito. Fazemos isso há mais de 26 anos com as urnas eletrônicas, com comprovada transparência e segurança, e continuaremos a fazer isso nas eleições de 2022.

Paz e segurança é o que almejamos.”

