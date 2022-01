O livro que promete desvendar segredos ‘milenares’ sobre riqueza e sucesso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Chega em fevereiro no Brasil a nova edição daquela que é considerada a ‘bíblia’ do século XX para o sucesso financeiro — O homem mais rico da Babilônia, clássico do americano George Samuel Clason, foi repaginado em versão ‘luxo’ pela editora Edipro.

Em tempos de fórmulas prontas e suspeitamente simples inundando a internet sobre como enriquecer, o livro se propõe a resgatar saberes milenares, utilizados pelos homens mais prósperos da Babilônia — entre eles, não desperdiçar recursos em tempos de bonança, manter a pontualidade do pagamento de dívidas e buscar recursos e informação em vez de apenas lucro.

O homem mais rico da Babilônia transporta os leitores de volta ao passado na intenção de demonstrar que princípios básicos de finanças regem o mundo dos negócios até hoje, como investir e poupar ao menos 10% de seus ganhos.

A nova edição da editora Edipro tem capas produzidas pelo ilustrador Carlos Giovanni, um dos finalistas do World Illustration Awards de 2021.