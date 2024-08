O lamento de um aliado com o “tiro no pé” de Lula sobre a Venezuela

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A postura de Lula sobre a Venezuela desgastou tanto o Planalto que ofuscou uma agenda positiva do governo. O presidente, como se sabe, ficou isolado em seu apoio ao inacreditável pleito eleitoral vencido por Nicolás Maduro — classificado pelo petista como “normal” — e voltou a sofrer desgaste nos monitoramentos do palácio.

“O certo era exaltar a queda histórica do desemprego no país, mas Lula preferiu o Maduro”, lamenta um aliado.

Em ano eleitoral, os aliados do petista têm cobrado o Planalto a apresentar agendas positivas para impulsionar candidaturas nas cidades.

A associação de Lula e do PT com o caos comandado por Maduro no país vizinho está longe de render dividendos nas urnas. Ao contrário, virou munição para adversários da base governista nas redes sociais.