O jantar de ‘supremável’ de Bruno Dantas em Brasília

Na noite da última terça-feira, o presidente do TCU, Bruno Dantas, reuniu a elite do futuro governo, empresários bilionários e ministros do STF num jantar na mansão do colega Walton Alencar, em Brasília.

Estavam lá o futuro chefe do BNDES, Aloizio Mercadante, o vice-presidente diplomado, Geraldo Alckmin, Alexandre Padilha, Cristiano Zanin, o futuro ministro da Defesa, José Múcio, entre outros conselheiros de Lula, além do empresário Benjamin Steinbruch.

Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski também participaram, assim como advogados e ministros de outros tribunais. “É um supremável”, diz um amigo de Dantas sobre a demonstração de prestígio do chefe do TCU.