O investimento em pesquisa da indústria brasileira se volta às startups

Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Consulta realizada pela Confederação Nacional da Indústria aponta que 13% dos valores investidos pelo setor em pesquisa e desenvolvimento foram destinados à inovação aberta — por meio de parcerias com instituições e startups.

O dado foi apresentado na última quarta, no 9º Congresso Brasileiro de Inovação na Indústria, e é parte de levantamento feito pela CNI entre outubro de 2021 e fevereiro de 2022, com executivos de 196 indústrias com mais de cinquenta trabalhadores cada.

As parcerias têm se tornado estratégicas para a indústria se manter competitiva, diz a CNI. “O aporte é destinado a startups, universidades e instituições de pesquisa parceiras, e ajudam na inovação de produtos e processos na indústria”.