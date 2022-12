O inusitado problema de Bolsonaro ao planejar a mudança do Planalto

Jair Bolsonaro tem uma inusitada dor de cabeça nestes dias de despedida do Palácio do Planalto. O que fazer com todos os bizarros presentes que ganhou no mandato?

Trata-se do mesmo dilema enfrentado por Lula quando o petista deixou a Presidência da República em 2010. O mandatário recebe, ao longo dos anos, tantos presentes, que fica difícil encontrar espaço para guardar o material quando a temporada no poder acaba. Só em facas, por exemplo, Bolsonaro tem mais de 200 para levar na mudança.

Se for levar tudo para a casa que Valdemar Costa Neto alugará para ele em Brasília, só a “Harley Mito”, uma moto de madeira dada ao presidente por um apoiador apaixonado, atravancará um quarto inteiro.