O interesse por Lula e Bolsonaro no Google depois do primeiro turno

Atualizado em 13 out 2022, 06h28 - Publicado em 13 out 2022, 06h01

Dados do Google Trends indicam que houve uma queda no interesse dos internautas em relação a Jair Bolsonaro (PL) e a Lula (PT) depois do primeiro turno das eleições. O Google mede o volume de buscas sobre determinados termos para definir o interesse do público. A plataforma utiliza um índice de base 100 para medir o quanto o assunto está em alta, sendo 100 pontos o máximo de interesse dos usuários.

Bolsonaro e Lula quase atingiram o pico medido pela ferramenta no dia 5, três dias depois do primeiro turno. Na ocasião, o presidente teve 98 pontos contra 86 do petista. O recorde dos últimos sete dias viria a meia-noite do dia 6, com placar de 100 para Bolsonaro e 80 para Lula.

O interesse nos presidenciáveis passou a cair desde então e os dois se revezaram na liderança do índice. Na noite desta quarta-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida, Lula tinha 47 pontos contra 42 de Bolsonaro na aferição feita às 17h. Veja o gráfico em tempo real aqui: