O interesse do brasileiro por Pires, Landim e Luna, segundo o Google

Como se sabe, Adriano Pires e Rodolfo Landim foram indicados por Jair Bolsonaro aos postos de presidente e presidente de administração da Petrobras, respectivamente, mas desistiram de assumir mesmo depois de terem dito que aceitariam a missão. O motivo foram conflitos de interesses que só foram identificados pela área de controle da estatal– nem os futuros dirigentes e nem o Planalto foram capazes de antever a bomba.

Apesar da lambança, o interesse do brasileiro pelo assunto disparou nas últimas semanas. As buscas pelo nome de Adriano Pires já superaram neste ano às registradas ao longo de todo o ano passado.

Já o interesse Rodolfo Landim alcançou o maior nível desde dezembro de 2018, época em que ele foi eleito presidente do Flamengo. Em março deste ano, quando seu nome foi indicado ao posto na Petrobras, o nome do dirigente foi pesquisado cinco vezes mais em comparação ao mesmo período do ano passado.

O nome do general da reserva Joaquim Silva e Luna, presidente demissionário da Petrobras que foi fritado publicamente por Bolsonaro durante semanas, teve seu maior nível de buscas em abril de 2021, quando tomou posse no cargo que deve deixar na semana que vem.

Março deste ano foi o terceiro mês de maior interesse por Silva e Luna no Google– o segundo foi em fevereiro de 2018, quando ele assumiu o Ministério da Defesa interinament durante o governo de Michel Temer.