O impasse de Rodrigo Garcia com MDB e União Brasil em São Paulo

O governador de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB) afirmou nesta quarta-feira que ainda tem conversado com a coligação sobre possíveis nomes para a vaga de vice em sua chapa.

Os partidos cotados são o MDB e o União Brasil e, segundo aliados, Garcia considera como fortes possibilidades o ex-secretário de Fazenda do estado Henrique Meirelles (União Brasil) e o ex-secretário de saúde da capital Edson Aparecido (MDB) — indicação do prefeito Ricardo Nunes e do presidente da sigla, Baleia Rossi.

“Nós montamos um amplo arco de alianças, são dez partidos que até agora declararam apoio à nossa candidatura. Tudo isso vai ser consumado até o dia 5 de agosto. A convenção do PSDB será no dia 30 de julho e a definição do registro das candidaturas é no dia 5 de agosto, que é a data para que as chapas estejam definidas”, disse Garcia a jornalistas na tarde desta quarta, durante apresentação da plataforma do governo que receberá sugestões de eleitores.

O governador declarou avaliar ambos os partidos — MDB e União — como legendas muito “fortes e importantes” no estado de São Paulo, o que tem pesado na decisão.