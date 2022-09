O impacto — nada positivo — da participação de Padre Kelmon no debate

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em seu primeiro debate de VEJA – realizado em parceria com o SBT, CNN Brasil, Terra, NovaBrasil FM, Estadão/Eldorado –, Padre Kelmon só ficou atrás dos líderes das pesquisas em termos de citações no Twitter, segundo os dados da startup O Pauteiro, compilados pelo software da Vox Radar.

As mais de 29.000 postagens que o citaram durante o programa geraram mais de 400.000 interações. No entanto, ele foi o que obteve a maior marca de menções negativas, com 73%. Apenas 10% das postagens tiveram conteúdo positivo a Kelmon e 17% foram neutras. O termo presente em mais postagens sobre o ele foi ‘Bolsonaro‘.