O impacto econômico da Oktoberfest de Blumenau para SC

A Oktoberfest 2024, que ocorre de 9 a 27 de outubro, em Blumenau, Santa Catarina, comemora um marco histórico: 40 anos de tradição.

Reconhecido como a maior festa alemã das Américas — e a segunda maior do mundo, ficando atrás apenas da Oktoberfest original de Munique –, o evento tem grande impacto cultural e econômico para a cidade.

Aberta nesta semana, a Oktober deve criar 6.000 empregos temporários, atrair 600.000 pessoas e gerar 350 milhões de reais em receitas ao reduto catarinense.

Para muitos blumenauenses, esses empregos representam uma renda extra significativa, funcionando praticamente como um “décimo quarto salário”.

Além de celebrar as tradições germânicas, a Oktoberfest é uma oportunidade de crescimento e valorização da comunidade local, consolidando-se como um evento indispensável no calendário cultural e econômico do Brasil.