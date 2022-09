O impacto do 7 de Setembro bolsonarista nas redes

Os bolsonaristas abordaram mais o 7 de Setembro no Twitter do que a esquerda. Análise realizada pela Vox Radar, empresa especializada no monitoramento de dados das redes sociais, mostra que cerca de 100.000 perfis que postaram sobre o Dia da Independência. Nesse universo, 24% sinalizaram apoio a Jair Bolsonaro nas redes, enquanto 20% apresentaram viés de esquerda. Ainda de acordo com o levantamento, quase metade dos usuários não adotaram posicionamento político, enquanto 7% são alinhados com políticos de direita, mas fora do bolsonarismo.

Até às 18h, “independência” foi o termo mais utilizado no Twitter em relação ao 7 de setembro. A palavra foi escrita em 27.000 postagens e esteve em destaque com outros termos como: Brasil, presidente e Bolsonaro. Já os termos imbrochável (com Ch) e imbroxável (com X), inseridos no vocabulário das manifestações após o discurso de Jair Bolsonaro em Brasília. Ao todo, o adjetivo gritado pelo presidente foi utilizado em cerca de 7.500 postagens, sendo mais citado que palavras como bicentenário (4.800), pátria (2.100), brasileiros (2.600), família (1.300) e bandeira (2.600).

Perfis de gênero masculino foram responsáveis por aproximadamente 43% das postagens no Twitter. Perfis de usuárias do gênero feminino foram responsáveis por cerca de 20% das publicações. O restante dos usuários não identifica o gênero na rede. Já os estados com maior quantidade de postagens foram São Paulo (27%), Rio de Janeiro (17%), Minas Gerais (8%), Rio Grande do Sul (5,6%), além dos Distrito Federal (5,5%).

Até o final da tarde, o impacto no Twitter foi de aproximadamente 1,5 milhão de interações, seguido pelo Facebook que teve 1 milhão. A liderança ficou por conta do Instagram, com 3,5 milhões de posicionamentos.