O impacto da possível candidatura de Ronaldo Nazário na CBF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A candidatura de Ronaldo Nazário ao comando da CBF virou a gestão de Ednaldo Rodrigues de cabeça para baixo. Muita gente avalia debandar enquanto as articulações da oposição avançam.

O ex-atacante tem buscado apoio de federações para colocar seu nome na disputa prevista para 2025, antes do término do mandato do atual presidente.

O colégio eleitoral da CBF é composto por 27 federações estaduais e 40 clubes.

