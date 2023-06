O humor e a preparação de Lula para sua primeira live como presidente

Lula estava animadíssimo ao gravar seu primeiro podcast “Conversa com o presidente”, na manhã da última terça-feira, no Palácio da Alvorada. Ele comentou que adora falar diretamente para o povo, que dá entrevistas há quase 60 anos e ignorou a papelada que seus assessores preparam para a entrevista.

Insistiu ainda que queria fazer algo espontâneo, sem perguntas combinadas, e acabou dando o que falar ao dizer que “não precisa mais invadir terra”.

O presidente, inclusive, se empolgou e surpreendeu a equipe responsável pelo programa ao anunciar que estará pronto para a conversa com o jornalista Marcos Uchôa toda terça-feira. Ocorre que a estreia ocorreu sem que houvesse periodicidade ou sequer formato definidos.

Na terça que vem, por exemplo, ele estará a caminho da Itália para se encontrar com o papa Francisco.

A concorrida agenda do petista, aliás, fez com que a primeira live fosse transmitida um mês depois do previsto — originalmente, seria no Dia das Mães.