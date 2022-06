O histórico de ameaças contra Bruno Pereira no Vale do Javari

As ameaças de madeireiros, garimpeiros e caçadores ilegais a Bruno Pereira, indigenista brasileiro brutalmente assassinado juntamente com o jornalista britânico Dom Phillips, não eram novas. Desde 2019, como então coordenador geral de índios isolados da Funai, Bruno já expunha as tensões no Vale do Javari.

Esse histórico será mostrado no Profissão Repórter desta terça. Naquele ano, uma equipe do programa passou 25 dias na Amazônia e acompanhou Pereira em uma missão para indígenas isolados de contato recente.

Três anos depois, os jornalistas Caco Barcellos e Thiago Jock retornam ao Vale do Javari para, dessa vez, registrar a retirada dos corpos de Bruno e Dom Philips e o traslado de Atalaia do Norte para Tabatinga, no Amazonas.