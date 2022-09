O grande temor de Lula no domingo da eleição

Amparada em algumas pesquisas que mostram Lula com uma ampla vantagem sobre Jair Bolsonaro, a campanha petista tem alimentado o discurso do voto útil. Esse sonho da vitória num turno só, nunca conquistada pelo petismo, esbarra num movimento detectado pelos aliados de Lula: há uma ampla fatia do eleitorado que rejeita a polarização e que pode simplesmente ignorar a votação do próximo domingo — são os votos que o petista tentou, sem sucesso, conquistar para consolidar uma vantagem segura sobre o oponente.

Há a avaliação entre aliados do petista de que as pesquisas não conseguiram mapear com propriedade essa parcela desiludida do eleitorado que não irá votar. Daí a estratégia da campanha petista de reforçar o discurso pela presença nas urnas no domingo com o lema “não deixe de votar”. “Muitos eleitores têm vergonha de admitir na pesquisa que não irão votar. O tamanho dessa fatia do eleitorado é uma incógnita”, diz um aliado de Lula.

Durante toda a corrida eleitoral, Lula tentou transformar sua candidatura num movimento, num ato de resistência. O plano colou na bolha da esquerda e em setores que foram duramente prejudicados durante o mandato de Bolsonaro. O tamanho do eleitorado que não embarcou nessa lógica, no entanto, é um mistério.