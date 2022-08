O salto no patrimônio de Mourão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, o vice-presidente Hamilton Mourão declarou pouco mais de 1,1 milhão de reais em bens à Justiça Eleitoral nesta segunda-feira. O patrimônio do general cresceu 176% com relação ao registrado por ele na eleição passada, em 2018. Na ocasião, o general disse ter aproximadamente 414.000 reais.

O aumento se deve ao crescimento vertiginoso do valor em aplicações de renda fixa (CDB, RDB e outros), que hoje é de 880.761,85 reais. Há quatro anos, o montante investido era de 147.446,71 reais. Mourão também tinha 2.023,33 reais em caderneta de poupança.

Os dois bens registrados no nome do general se mantiveram inalterados, e com os mesmos valores: um veículo automotor terrestre de 61.000 reais e um apartamento de 204.000 reais.

Além do cargo disputado, o candidato também teve também outras duas mudanças entre os dois pleitos: o partido e o nome de urna. Em 2018, ele concorreu como General Mourão, pelo PRTB, como vice de Jair Bolsonaro. Agora, será submetido ao crivo dos eleitores gaúchos como Hamilton Mourão, pelo Republicanos.