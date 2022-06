O grande erro de Eduardo Leite no Rio Grande do Sul

Enquanto governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite atuou para fortalecer uma nova liderança no estado, o deputado estadual Gabriel Souza, do MDB.

Leite, como se sabe, alimentava o sonho de disputar o Planalto e, para isso, levou Souza a ser o presidente da Assembleia Legislativa e um de seus aliados mais próximos no estado.

Agora que o barco presidencial tucano naufragou, Leite anunciou nesta semana que irá descumprir sua promessa de não disputar o governo gaúcho. Além de querer voltar ao Piratini, Leite quer agora cortar as asas de sua cria, o aliado do MDB.

Souza, claro, não quer saber de voltar atrás na candidatura ao governo estadual. Disse isso ao chefe do partido, Baleia Rossi, numa conversa nesta terça, em São Paulo, que vai até o fim e tem poderes para vencer uma disputa interna pela aprovação da candidatura no MDB gaúcho.