O grande desafio de Bolsonaro para vencer Lula no segundo turno

Atualizado em 4 out 2022, 09h57 - Publicado em 4 out 2022, 12h30

Lula ganhou de Jair Bolsonaro no primeiro turno. Ironicamente, é na campanha do presidente que o clima começa melhor nesta reta final de segundo turno.

O petismo acreditou no sonho do primeiro turno e foi atropelado pela onda bolsonarista que dominou cargos importantes nos estados e no Congresso. Já sonhando com ministérios, a turma mergulhou num clima de velório nesta segunda, dia seguinte ao pleito de domingo.

Na campanha de Bolsonaro, o jogo é outro. Os aliados do presidente esperavam pela derrota anunciada nas pesquisas — hoje sabemos, furadas. Com a quantidade de notícias positivas no domingo, a turma começou a segunda com força total, animada com a possibilidade de virar o jogo.

A tarefa de Bolsonaro, segundo fontes ligadas a institutos de pesquisa que o Radar ouviu, é mais dura que a de Lula. O petista deve receber automaticamente uma parcela considerável de votos que foram para Simone Tebet e Ciro Gomes.

Bolsonaro, por outro lado, até terá alguns desses votos, mas precisará fazer uma campanha de “convencimento” para virar votos que hoje tendem a migrar ao lulismo — o que é uma missão bem mais complicada.