O giro de Michel Temer por Brasília

Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Espécie de guru do empresariado nacional, o ex-presidente Michel Temer estará em Brasília nesta quarta para falar a empresários na CNI sobre os cenários políticos dos próximos meses no país. O evento ocorre pela manhã.

Também vai se reunir com representantes do agronegócio, na parte da tarde, a convite da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.