O giro de Lula com petistas em cidades de SP nesta semana

O presidente Lula vai iniciar nesta quinta-feira um giro por cidades do estado de São Paulo para inaugurações com pré-candidatos petistas nas eleições municipais. Pela legislação eleitoral, quem for concorrer em outubro só pode participar deste tipo de ato até o próximo sábado.

O primeiro compromisso é em Salto, onde o vereador petista Antonio Cordeiro tenta desbancar o atual prefeito Laerte Sonsin, do PL, eleito com 54% dos votos. No segundo turno das eleições, Jair Bolsonaro também levou a melhor sobre Lula no município de quase 120.000 habitantes.

Em Salto, Lula participará, às 10h de quinta-feira, do ato de entrega de 280 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências na fábrica Flash Engenharia. As novas unidades do SAMU fazem parte de uma meta do governo, que pretende operar exclusivamente com veículos de até cinco anos de uso até 2025.

Ainda na quinta-feira, Lula estará em mais dois eventos em Campinas, onde o atual prefeito Dario Saadi (Republicanos) lidera as intenções de voto, de acordo com levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado em maio.

Em segundo lugar aparece o deputado Rafa Zimbaldi (Cidadania) e depois o petista Pedro Tourinho. O PT sonha com o segundo turno na terceira maior cidade de São Paulo.

Às 15h15, o presidente deve participar do ato de lançamento da pedra fundamental do Orion, complexo laboratorial que receberá, até 2026, 1 bilhão de reais do Novo Programa de Aceleração do Crescimento. Lula também deve participar da entrega de lotes de ônibus do BRT Campinas.

Por fim, na sexta-feira, o petista encerrará o giro por municípios paulistas na Grande São Paulo em Osasco, onde o deputado Emídio de Souza, companheiro de longa data de Lula, tenta reviver o chamado “cinturão vermelho”, com municípios comandados por petistas em torno da capital paulista.

Osasco também promete um páreo duro. O deputado Gerson Pessoa (Republicanos) liderou, em dezembro, o levantamento do Paraná Pesquisas e tem o apoio do atual prefeito, Rogério Lins. O PT almeja chegar ao segundo turno, mas Elissandro Lindoso (Novo) também aparece na frente do pré-candidato petista.

Lula lançará o novo campus da Universidade Federal de São Paulo e vai anunciar três campis do Instituto Federal na região metropolitana de São Paulo. Além de Osasco, Cotia e Carapicuíba serão contemplados com os empreendimentos educacionais previstos no PAC.