O giro de Damares Alves para apoiar candidatos a prefeituras em SP

Ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo Bolsonaro, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) iniciou um giro por sete municípios de São Paulo para apoiar candidatos a prefeito alinhados à direita nas eleições municipais deste ano.

A primeira parada ocorreu em Valinhos, na noite desta quinta-feira, 22, onde ela apoia Franklin, do PL. A senadora foi acompanhada de Cristiane Britto, que a sucedeu no ministério em 2022.

Nesta sexta, Damares passará por Limeira, para apoiar o candidato Betinho, do MDB, por Sumaré, para prestigiar o candidato Henrique do Paraíso, do Republicanos, e por Campinas, onde vai pedir votos para o atual prefeito e candidato à reeleição, Dário Saadi, também do Republicanos.

No sábado, ela irá a outras três cidades para apoiar os seguintes prefeituráveis: Netto Donato (PP), em São Carlos, Dr. Lapena (PL), em Araraquara, e Terezinha Viveiros (Republicanos), em Américo Brasiliense.